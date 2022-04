Vania Bludau sobre su relación con Mario Irivarren: “Tiene un carácter muy difícil, prepotente y tosco”

Vania Bludau regresó a Perú para ser parte de un evento tecnológico, donde se reencontró con Mario Irivarren, su expareja sentimental.

La prensa también asistió a este evento y la modelo se animó en hablar sobre el fin de su relación amorosa con el exintegrante del reality “Esto es guerra”.

Según contó Vania, su expareja era tosco y prepotente con ella. “Lo que yo he vivido, no se lo deseo a nadie. Lo que yo creo y he percibido de mi relación pasada, no la quiero volver a pasar, simplemente eso”, dijo Bludau para las cámaras de “Amor y Fuego”.

“Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco. No hubo violencia en sí, pero sí hubo cosas toscas que no van con mi parecer de relación sana y bonita”, añadió.

Por su parte, Mario Irivarren evitó responder a las preguntas de la prensa: “Sobre temas personales los resuelvo de la manera correcta, que es por interno”.

