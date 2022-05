Mario Irivarren se presentó en la reciente edición del programa “Amor y Fuego” para dar su descargo luego que su ex Vania Bludau lo calificó de ser un maltratador.

En conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el exintegrante de “Esto es guerra” contó que sí protagonizó discusiones con Vania y estos episodios ocurrieron cuando ambos asistían a las discotecas.

“No soy un maltratador y nada de eso y si me piden una auto opinión, yo soy una buena persona que tiene un pequeño problema que se manifiesta en situaciones muy aisladas y cuando se manifiesta pierdo el control de mis emociones y de mis impulsos... Sí, tengo un problema con la ira”, confesó Irivarren.

Sobre el presunto acto violento de Mario a Vania, el modelo dijo que esa discusión se dio en otra discoteca y que sí la agarró del cuello para retenerla, pero no la ahorcó.

“Vania dijo lo del cuello y empezando por ahí, en un box no hay pared y solo hay barandas... Esta situación se dio en otra discoteca y cuando yo me molesto, yo grito y me pongo colérico.... como yo gritaba, Vania se fue y como yo iba por atrás, le agarré por la nuca. En vez de agarrarla por el brazo, yo le agarré la parte de atrás del cuello e hice presión. Yo me di cuenta de la situación y me dije basta, por ahí no es”, explicó Irivarren.

Ante esta versión de Mario, la modelo Vania Bludau le escribió a Gigi Mitre, conductora del programa “Amor y Fuego”, y aclaró que las declaraciones de su expareja eran falsas y que ella sí fue agredida.

“Se trepó del mueble para agarrarme del cuello. Está mal lo que dice. Mis amigas estaban al costado y no me gritaba, él me insultaba. Realmente me sorprende”, dijo la modelo a través de mensajes en pleno programa en vivo de “Amor y Fuego”.

Finalmente, Vania contó que Mario le había dicho que él era agresivo por traumas de su exrelación con la modelo Ivana Yturbe.

“Él (por Mario Irivarren) dijo que me trataba así porque tenía traumas con Ivana (Yturbe)”, reveló Bludau.

Cabe mencionar que antes que se transmitiera la entrevista, Mario lloró por el mal momento que viene viviendo tras el fin de su relación con Vania Bludau y por las acusaciones que no lo dejan bien parado.

