Vania Bludau tras ser rechazada por Oreykel: "Me paralicé, mi cuerpo, mis sentimientos"

El retorno de 'Reyes del show' trajo más de una sorpresa en su primera gala del pasado domingo. La peor parte se la llevó el bailarin Oreykel Hidalgo, quien tuvo que escoger entre ser pareja deVania Bludau y Karen Dejo.

Frente a la difícil decisión, Oreykel eligió a Karen Dejo para disputar la competencia de baile, mientras que Vania Bludau se quedó en manos del bailarín Ítalo Valcárcel, pareja de Melissa Klug.

A través de su cuenta de Instagram, Vania Bludau expresó lo que sintió en ese momento como el temor de ya no estar junto a esa persona que sacó tu mejor potencial de baile y siempre tuvo paciencia.

"Ni en la final estuve tan nerviosa como hoy. Me paralicé, mi cara, mi cuerpo, mis sentimientos. No es fácil pararse frente a una cámara y sonreír cuando por dentro estás temblando por el temor de perder a la persona que más se preocupo por mi ayudándome cada día y sacando una paciencia de la que no le quedaba... Sigo temblando", escribió Vania Bludau.

