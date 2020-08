Vania Bludau se convirtió en el nuevo 'jale' de Esto es guerra, al ser presentada esta noche como la nueva integrante de la octava temporada del reality que emite América Televisión.

La modelo se reencontró en el programa con el popular 'hombre roca', Sebastián Lizarzaburu, con quien mantuvo un breve romance hace algunos meses y quien actualmente mantiene una relación con Andrea San Martín.

"No espero nada de nadie, menos de los hombres. Me puedo engreír sola. Yo tengo una buena relación con Sebastián, estuvimos menos de un mes y terminamos bien. Hasta ahora permanece nuestra amistad. Yo no he venido acá para tener problemas. Espero no tenerlos", comentó la guapa morocha.

Entre los nuevos rostros que tendrá el programa figuran Benjamín Lukovski, Míster Argentina Universo 2014, e Ivana Yturbe, ex-Miss Teen, a quienes se suman los ya conocidos Yako Eskenazi y Nicola Porcella, capitán de los 'Leones' y las 'Cobras', respectivamente.

Asimismo, Melissa Loza, Patricio Parodi, Sebastián Lizarzaburu, Andrea San Martín, Rafael Cardozo, Jazmín Pinedo, Gino Asseretto y Kina Malpartida fueron presentados esta noche. Mañana se conocerá la identidad de los ‘guerreros’ que faltan.