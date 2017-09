Vania Bludau ningunea al ‘Loco’ Vargas: “Ni convocado (a la selección) está”

Vania Bludau ingresó a ‘El gran show’ y el día de su presentación en el reality, Tilsa Lozano no pudo evitar ponerle ‘cara de pocos amigos’. Sin embargo, la modelo descartó tener problemas con la también jurado del programa que conduce Gisela Valcárcel.

“Todo bien. La primera gala quizás fue un poco chocante pero no hay (ningún problema) nada entre ella y yo. Yo guardo los mejores recuerdos de ella porque trabajamos juntas en otro canal. Pero yo no creo que eso (que la relacionaran con el ‘Loco’ Vargas) afecte en su votación”, declaró Vania Bludau a América Espectáculos.

La ex pareja de Christian Domínguez también descartó que vaya a tener un enfrentamiento como los que la ex ‘vengadora’ tuvo con Milett Figueroa. “Ellas han tenido enfrentamientos muchos antes y yo nunca le he dicho nada (a Tilsa Lozano), ellas se han dicho cositas, pero yo no”, señaló.

Por otro lado Vania Bludau ninguneó al ‘Loco’ Vargas y aseguró que no vale la pena hablar sobre él pues ambas ya tienen su vida hecha y el futbolista ni siquiera ha sido convocado a la selección nacional.

“Ella ya es mamá, tiene su hijita bella, y yo en realidad estoy en otra y he venido aquí para trabajar, y es como medio raro estar hablando cosas que a nadie le importan. Si ella no le quiere dar vida a las personas, es mejor no hablar de ellas (…) No sé en qué estará (‘Loco’ Vargas), ni convocado (a la selección) está”, finalizó.