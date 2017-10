Vania Bludau te muestra su rutina de gimnasio para lucir 'fitness' [VIDEO]

Los sacrificios tienen sus recompensas. Vania Bludau disfruta de una buena etapa de su vida y eso se nota. La modelo se somete a una intensa rutina de gimnasio para mantener ese cuerpo 'fitness', pero no siempre fue así.

En mayo de 2015, cuando Vania Bludau era duramente criticada por su peso reveló que le detectaron tiroides y estaba medicada para controlar su enfermedad.

"El año pasado hubo una ola de críticas hacia mí y nadie se preguntaba el porqué (había subido de peso). (…) Fue algo difícil cuando yo me enteré, en el mes de diciembre, gracias a mi mamá que me insistió en que me vaya a ver (al médico)", dijo entonces.

Desde hace tres años se mudó a Estados Unidos junto a su pareja Frank Dello Russo, con quien encontró estabilidad y rutinas saludables para su vida.

Ahora, Vania Bludau luce un cuerpo bien tonificado y marcado gracias al gimnasio. Además, comparte su rutina en redes sociales desde que llegó a Perú a participar en 'El gran show'.