La modelo peruana Vania Bludau tiene a todos sus fanáticos cautivados por su estilo de vida y sus fotografías en la red social de Instagram, pero detrás de eso existe una persona como cualquier otra que batalla contra una enfermedad como el hipotiroidismo y padece de las siempre silenciosas depresión y ansiedad.

Vania Bludau utilizó esta red social para contar cómo es que sobrelleva el hipotiroidismo y cómo logro bajar 10 kilos para llegar a su peso ideal tras entrar en un proceso de reconocimiento y aceptación.

Vania Bludau subió una foto 'hot' a Instagram. (Composición: Trome.pe / Fotos: USI)

“Al inicio de este proceso de bajar de peso me obsesioné con sesiones exhaustivas de cardio todos los días por casi un año. No bajé de peso de milagro o porque me dieron unas pastillas mágicas. Bajé mas de 10 kilos en el lapso de un año, no en un mes”, señaló.

A raíz de ello, Vania Bludau se cuida en las comidas aunque acepta que algunas veces le vienen unos “ataques incontrolables por comer”, pero también depende de los periodos de ansiedad o depresión.

“Soy una persona que padece de ansiedad y muchas veces esa ansiedad me lleva a comer o a veces a no comer. ¿Ansiedad de qué? No tengo la respuesta. También sufro de depresión y el porqué no lo sé. Pueden haber días en que soy un elfo me feliz cantando villancicos y otros días puedo estar en modo zombie”, acotó.

La ganadora de ‘El gran show’ escribió que no espera “compasión” de los demás, pero tuvo la necesidad de expresarse siendo real y recalcó “no soy solo fotos y stories”.