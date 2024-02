Vania Bludau, expareja de Christian Domínguez, no dudó en arremeter contra el cantante luego de enterarse sobre el ‘ampay’ que delató su infidelidad hacia Pamela Franco. La exchica reality tildó de “cínico” al cumbiambero y dijo que la gente no cambia.

“Me hubiera encantado que en mi época hubiera salido un ampay de Christian, porque eso me hubiera ahorrado tiempo, dinero, lágrimas, todo, porque estaba estresada en esa época”, dijo en comunicación con el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

Como se recuerda, la modelo tuvo una relación con Christian Domínguez hace varios años atrás. Vania acusó al cantante de haberle sido infiel con Karla Tarazona, con quien luego empezaría una relación que también terminó por acusaciones de infidelidad.

“Como vemos, la gente no cambia. Me hizo la vida de cuadritos después de tanta maldad que me hizo a mí. Para mí es una persona cínica, porque no sé qué otro adjetivo le puedo decir, qué otro sobrenombre”, agregó.

Finalmente, Vania se solidarizó con Pamela Franco y le mandó fortaleza en esta situación dolorosa, pues anunció su separación definitiva del cantante.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Ampay de Christian Domínguez