Luego de que Christian Domínguez la defendiera ante las críticas que recibió en el programa ‘América hoy’ por su participación en ‘Reinas del show’, Vania Bludau tuvo el gesto de agradecer al cantante por el respaldo brindado.

Así lo dijo al terminar sus ensayos para la prensa de GV Producciones, quienes le preguntaron qué opinaba sobre el apoyo del co-animador de televisión.

“Le diría que, gracias por el apoyo y respaldo en sus declaraciones, señor Domínguez”, señaló Vania Bludau, quien ha caído en sentencia junto a la cantante Yolanda Medina, con la que medirá fuerzas este sábado a las 9 de la noche.

Pero las conductoras de ‘América hoy’ no fueron las únicas en criticar su performance en la pista de ‘Reinas del show’, también lo hicieron sus compañeras del reality, quienes dijeron que ella se confía porque tiene gran respaldo de sus seguidores.

“Me molesta que las chicas comenten el tema de mis seguidores, trabajo en televisión hace más de 10 años, me he ganado a mi público a pulso, no fue de la noche a la mañana. A mí no me importan los comentarios de mis compañeras, que se vayan a llorar al río. Quizá en algunos años ellas alcancen el número de seguidores que yo tengo”, manifestó.

Sobre la sentencia frente a Yolanda Medina reconoció que jamás se imaginó enfrentarse a ella, pero le alegra hacerlo con una gran artista. “Siempre la he visto cantando, y ahora bailando ha ido evolucionando cada semana y la está rompiendo. Yolanda ha dado de qué hablar desde el primer día que inició la competencia”, reconoció.

