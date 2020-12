Mario Irivarren y Vania Bludau viven un romance que va viento en popa. Y ahora será aún mejor ya que la madre del ‘combatiente’, doña MArcela, le dio la aprobación a la nueva pareja de su hijo.

“Es una chica muy linda no he tenido la oportunidad de conocerla personalmente; pero por lo que la he visto en televisión, sé que es una buena chica, emprendedora y trabajadora”, manifestó la mamá de Mario durante una entrevista en En Boca de Todos.

A doña Marcela también le preguntaron si cree que Vania Bludau es la pareja ideal para su hijo.

‘Eso se verá con el tiempo’, indicó, sonriente.

Como se conoce, Mario Irivaren y Vania Bludau sorprendieron semanas atrás al ser captados juntos y cariñosos en Lima. Con el pasar de los días la pareja ha confirmado que mantienen una relación.

Los comentarios a través de Instagram han sido el canal preferido para que ambos se demuestren todo su amor.





