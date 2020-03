Tras varios meses de haberse separado de George Forsyth, Vanessa Terkes tiene muy claro que el amor más grande que puede tener es el que se tiene ella misma. En conversación con el diario Trome, la actriz fue enfática en resaltar que su corazón se encuentra tranquilo y que no necesita tener una pareja para sentirse realizada.

Durante una entrevista con el medio en mención, la popular ‘Tayson’ señaló que lo que le atrae de un hombre es que sea “humilde, sencillo y sincero” y que la “deje ser". "Que no tenga problemas con mi luz”, dice.

“Estoy enamorada de mí. No necesito de un hombre. Mi corazón está limpio y se renueva. Estoy llena de amor y no me hace falta nada más”, aseveró Terkes.

Además, reveló que se mantiene alejada de la actuación por sus obligaciones en ‘En Boca de Todos’ y en su programa en Radio Panamericana.

En el mismo sentido, la actriz indicó que le gusta llevar ayuda a los que más le necesita, pero sin necesidad de que una cámara esté presente.

“Hace tiempo que no actúo, estoy en hospitales apoyando a la gente y no llevo cámaras. Leo los derechos y deberes de la gente, y con esa base reclamo y doy mi apoyo. Veo mujeres a punto de dar a luz, hombres que están esperando la operación y no los atienden, desesperados y solo les dan paracetamol”, precisó.