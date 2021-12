Vanessa Terkes visitó este miércoles el programa “América Hoy” y sorprendió a los conductores luego que revelara que Pietro Sibille estuvo en tratamiento psicológico después del ampay donde se ve a Andrea Luna besándose con Andrés Wiese en una discoteca en Miami, Estados Unidos.

“Vanessa, como una actriz conocida no solamente en nuestro país, te habrá consternado esta noticia que ha salido, donde Pietro dice que Andrea Luna le fue infiel con Andrés Wiese; sin embargo, la respuesta de ella nos ha dejado fríos”, consultó Janet Barboza a la actriz.

Tras ello, Terkes reveló que sabía que el ampay de Andrea Luna le “cayó como un balde de agua fría” a su colega, incluso contó que tuvo que abandonar la película que se encontraba rondando y empezó con tratamiento psicológico.

“Yo recuerdo el momento porque tengo amigos que estaban haciendo una película con Pietro, a él esto le cayó como un balde de agua fría, de hecho, tuvo que abandonar la película, entró en tratamiento. Entonces… lo que me da pena es que después de tanto tiempo todavía siga con ese dolor”, contó la actriz de “Travesuras del corazón”.

“Seis meses han pasado desde el ampay”, respondió inmediatamente la popular ‘rulitos’. “Más o menos”, acotó la actriz.

“Vanessa nos está contando, nuestra invitada, que cuando Pietro – la pareja de Andrea Luma durante siete años− se entera (del ampay) cae en una depresión y tiene que abandonar los set y entrar a una terapia, como a cualquiera le dolería”, dijo por su parte Ethel Pozo.

¿QUÉ SUCEDIÓ ENTRE ANDREA LUNA Y PIETRO SIBILLE?

La madrugada del 2 de diciembre, el actor Pietro Sibille compartió una publicación en la que aseguró que su expareja sentimental Andrea Luna le fue infiel con el también actor Andrés Wiese. Ambos fueron captados besándose en una discoteca en Miami, Estados Unidos.

“Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo Andrea Luna. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de Andrés Wiese (ni siquiera es buen actor). Punto”, escribió en la red social, acompañado de la letra de una canción de Joaquín Sabina.

Por su Parte, Andrea Luna se defendió de las acusaciones horas después con un extenso mensaje en el que confiesa que llevaba mucho tiempo intentando salir de la “relación tóxica” que tenía con Pietro.

“Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui ‘infiel’ Esto es completamente FALSO! Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente... Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”, aseguró Luna. Cabe señalar que tras el post de la actriz, Pietro eliminó su mensaje en Instagram.

