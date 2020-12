Vanessa Terkes mantuvo una discusión esta tarde con Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre durante la emisión de ‘Amor y Fuego’. ¿El problema? La precandidata al Congreso por Alianza para el Progreso evitó hablar de política durante la emisión del programa de espectáculo.

Todo inició cuando en medio del enlace televisivo, Rodrigo Gonzáles le pidió hablar sobre su candidatura. Evidentemente incómoda, Terkes se negó, señalando que se trataba de un espacio de entretenimiento.

“Escúchenme una cosa, a mí me encanta el programa de ustedes, es de entretenimiento. Si algún día quieren hablar seria la cosa, yo feliz, pero mientras tanto yo tengo que trabajar”, dijo la actriz.

Gonzales respondió señalando que Terkes de alguna manera menospreciaba el programa al no contestar las preguntas.

“Sentimos que nos estás disminuyendo, he sentido un tufillo que no me ha gustado para nada”, indicó.

“Yo no quiero hablar mal de nadie, ni estoy entrando aquí para atacar a nadie”, respondió Terkes, para luego iniciar un duro intercambio de palabras con los conductores.

Puedes ver el video aquí (desde el minuto 17)





