Vanessa Terkes rompe su silencio y habla sobre Forsyth: "Siento un profundo dolor en mi corazón"

Vanessa Terkes, en conversación con el programa 'En Boca de Todos', rompió su silencio y se pronunció por primera vez sobre el fin de su matrimonio con George Forsyth.

La actriz, en cortas declaraciones, dio a conocer que está pasando por un mal momento tras el anuncio de su separación del alcalde de La Victoria.

"De verdad que les quiero pedir unas disculpas por no haber ido hoy. Les mentiría sino les digo que no siento un profundo dolor en mi corazón. Si alguien conoce mi corazón, ese es Dios. Él conoce la verdad de todo esto. Es él quien me dará la fuerza necesaria para salir adelante, como siempre lo ha hecho", señaló.

"Ahorita no me siento... No me gustaría decir nada. Quisiera no dar más comentarios. Espero que me entiendan y me apoyen", agregó.