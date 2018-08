Vanessa Terkes reveló dónde fue el primer beso con George Forsyth [VIDEO]

La actriz nacional Vanessa Terkes ya cuenta las horas para pasar a la fila de casadas. La boda con el ex futbolista George Forsyth será este sábado a las 4 de la tarde en la Municipalidad de La Victoria.

Antes de dar el sí en su matrimonio civil, la actriz peruana reveló cómo y en dónde fue su primer beso con Forsyth.

"Yo no podía robarle un beso porque el chico es grandote, ganas no me faltaban debo de reconocer, pero sí él dio la iniciativa y fue en Puno, estábamos abrazaditos", contó en el programa 'En boca de todos'.

Luego, Vanessa Terkes manifestó que a las dos semanas le pidió tener una relación formal.

"Primero tienen que probar la mercancía y me robó un beso. Después de 15 días me dijo: '¿quieres ser mi enamorada?'", expresó.