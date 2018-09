La actriz Vanessa Terkes defendió su matrimonio con George Forsyth luego que Tilsa Lozano , Claudia Ramírez y Stephanie Valenzuela salieran a criticar por realizarlo en plena campaña municipal.

"Mira, yo tengo mi escudo protector hecho de amor y de las millones de bendiciones que la gente me da en cada paso que doy y soy muy feliz. No tengo tiempo para réplicas ni para escuchar a gente que nunca me ha querido", declaró la actriz en el diario Trome.

Vanessa Terkes también aseguró que restará importancia a los comentarios negativos porque no le aportan nada.

"En este momento de mi vida soy tan dichosa y tengo tanto trabajo acumulado, que no me detendré a escuchar chismes que no aportan nada positivo a mi vida. La gente, cuando es feliz, lo disfruta y no habla mal de los demás. Que hablen es señal de que avanzamos", dijo.

Como se recuerda, Tilsa Lozano opinó que le parecía una 'burla' que George Forsyth se haya casado con Vanessa Terkes en plena campaña política, ya que el ex arquero aliancista se encuentra postulando a la alcaldía de La Victoria.