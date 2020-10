Pasó un mal momento. La actriz Vanessa Terkes denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de la intolerancia. ¿Qué pasó?

Le gritaron chola en la calle y lejos de incomodarse, Terkes fue a ponerse un polo que tiene como frase: “100% chola” con el objetivo de reflejar el orgullo por sus orígenes.

“Hoy me gritaron Chola... y me dio risa, hay gente ignorante que cree q eso es un insulto, pues corriendo fui a ponerme mi polo porque lo que no entienden es que yo SI SOY 100% CHOLA y a mucha honra”, escribió Vanessa en su red social.

Sin embargo, una usuaria la criticó por apropiación cultural por esta actitud. Incluso por colocar la marca del polo.

“Me indigna tu foto por la apropiación cultura que pretendes. Sabemos bien que proviene de clase media, no necesitas publicar una foto usando un término tan humillado durante los años para obtener seguidores. Que ridiculez en serio de parte de los pitucos vestirse o usar el término cholo o chola como si fuese algo chevere o solidario. Totalmente racista su intento de empatía”, señaló la usuaria identificada como Yadiraah_1110 y agregó: “No se trata de complejos. Se trata de un poco de reconocimiento de lo privilegios que tienes como mujer blanca en un país racista. Y es apropiación cultural lo que haces porque intentas lucrar que ha sido ridiculizada y estigmatizada por años... Saludos y éxitos en tu carrera, desde ella puedes generar cambio por la influencia que tienes” (SIC).

Ante esta crítica, Vanessa no se quedó callada y de inmediato puso las cosas en claro. “Lucras? Si quisiera lucrar me pondría un hilo dental y uy vieras cuántos seguidores tendría querida; lo mío es una identificación de acuerdo a mi raza y origen el cual, claro está tú no conoces”, señaló la actriz y añadió: “Te invito a leer el diccionario lo que significa CHOLA antes de poner un comentario tan ignorante”.

Ante estos dimes y diretes sus seguidores salieron al frente para defenderla y le dejaron en claro que la respaldan su posición.

