Vanessa Terkes: “Solo mis jefes pueden hablar de mi trabajo”

La actriz Vanessa Terkes habló sobre los proyectos que tiene en México –donde radica hace varios años– y deslizó que pronto volvería a trabajar en nuestro país.

Cuéntanos de tu experiencia en la serie ¡Ay güey! que grabaste para la cadena mexicana Televisa.

Estoy feliz con esta serie que consta de trece capítulos. La grabamos en el hermoso puerto de Acapulco con grandes actores. Se hizo un grupo bien bonito y con buena vibra durante las grabaciones. En el elenco también están Alejandra Ambrosi, Diana Bracho, María Adelaida Puerta, Salvador Zerboni y Leonardo García, quien es hijo de Andrés García.

¿De qué trata la historia?

La serie trata de dos chicas que se encuentran diez millones de dólares y son confundidas con dos ricas herederas.

Tu personaje es de comedia.

Mi personaje se llama ‘Verónica’, quien es una chica de clase media baja que hace malabares con fuego en los semáforos de las calles mientras consigue castings porque sueña con ser actriz. En el primer capítulo se cruza con esta maleta llena de dólares y con una compañera con la que no se lleva bien porque es lo opuesto a ella. Ambas tendrán que huir juntas porque los maleantes, que son dueños del dinero, van tras ellas para matarlas y poder recuperar el botín.

¿Vas a estar en una nueva producción mexicana?

Voy a arrancar en dos meses las grabaciones de una serie nueva en México. Paralelamente, haré la publicidad de la otra serie de Televisa que se debe de estar estrenando en dos meses también. La nueva serie se llama El gato y yo, pero no puedo adelantar mucho porque no me lo permiten. Solo puedo contarles que la serie es una comedia ligera y está realizada por una productora independiente.

¿Cómo va tu romance con el productor mexicano Rodolfo de Anda?

Con Rodolfo me llevo superbién. De hecho en muchas cosas aún trabajamos de la mano (en varios proyectos) y es inevitable ser una buena amiga de él.

Hace unos días llamó la atención que posaras en una fotografía con el actor mexicano Andrés García y con otras personas en una piscina. ¿Eres amiga de él desde hace mucho tiempo?

A Andrés y a su familia los conozco desde hace tiempo y nos queremos mucho. Afortunadamente él está muy bien y recuperándose a pasos agigantados (de la parálisis que lo aqueja). Tiene la mente supersaludable.

También causó sorpresa la fotografía de un presunto desnudo que posteaste en redes sociales.

Si te fijas, esa foto “del desnudo” no muestra más de lo que uno muestra en la playa, incluso menos, pero me pareció bonita la foto para compartirla y así fue.

Recientemente, Tilsa Lozano comentó en un programa de televisión que no le caías bien y que le eras insoportable porque hacías pataletas al productor cuando ambas trabajaban juntas como conductoras del reality Titanes.

Mi trabajo y el empeño que le pongo a las cosas y lo profesional que he sido con mis jefes solo ellos lo pueden hablar y no una tercera persona de la que no hablaré porque yo sí soy feliz. Estoy en un momento maravilloso de mi vida profesional intentando alejarme de los chismes y de las personas que viven de eso.

¿Es cierto que pronto trabajarás en un nuevo proyecto de televisión en nuestro país?

Siempre es un placer trabajar en Perú, quién quita y pronto haya novedades. Voy a Lima pronto a comerme toda la ciudad y a engordar unos kilitos (risas).