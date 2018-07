Vanessa Terkes reveló que se casará con George Forsyth por civil en La Victoria . En conversación con el diario Trome , la actriz dio detalles de su matrimonio con el ex guardameta de Alianza Lima.

A pesar que la boda religiosa se celebrará el 15 de setiembre en la iglesia San Pedro, la ceremonia civil tendrá lugar en el distrito victoriano.

"Sí, me caso en ‘La rica Vicky’, pero hay que ir para organizar todo allá. Estoy contra el tiempo, me siento nerviosa, porque todo el mundo me dice que una boda se planifica con medio año de anticipación y yo, en dos meses haré todo, pero Dios mediante sé que toda saldrá bien con el apoyo de nuestras familias", reveló Terkes.

Asimismo, la actriz que sus vestidos serán confeccionados por la reconocida diseñadora María Lucía Privat.

DATO:

-George Forsyth es candidato a la alcaldía del distrito de La Victoria.