Vanessa Terkes: "George Forsyth se ganó un cachetadón tras compararme con sus ex parejas"

Vanessa Terkes confirmó lo que anteriormente su abogoda, Clementina Carrasco, había declarado a los medios de comunicación.

En entrevista con Milagros Leiva, manifestó que su ex pareja, George Forsyth , sí la comparaba con sus anteriores enamoradas cuando ambos mantenían relaciones sexuales. Agregó que, por tal motivo, el alcalde de La Victoria "se ganó un cachetadón".

"En sus insultos está la violencia psicológica. Sí me comparaba con ellas y una vez se ganó una cachetadón por eso. Un día me dijo que no servía para nada", declaró la actriz.

Además, Terkes contó que el burgomaestre llamaba bajo el apelativo de "baby" a sus exparejas luego de casarse con ella.

"Yo debí investigar con quién me estaba casando pero no lo hice porque creí en el amor que yo tenía. Pero a la Valenzuela le decía 'baby', a la brasilera le decía 'baby' y, así me imagino, que a todas las personas con quienes ha estado le decía 'baby'.

Terkes, entre lágrimas, relató también que ella solamente quería "salvar su matrimonio" porque se lo "había prometido a Dios". Por ello, la actriz dijo que le llegó a "pedir los anillos" porque Forsyth "ya no era la persona" que había conocido.