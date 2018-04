Vanessa Terkes sobre su boda con George Forsyth: “Estamos listos para darnos el sí”

Pese a los rumores de separación, la actriz Vanessa Terkes y el ex futbolista George Forsyth siguen más juntos que nunca y avanzando todos los detalles para su boda que se celebrará el 15 de setiembre en la iglesia San Pedro.

Así lo aclaró Vanessa Terkes en una entrevista para el diario Trome , luego de que se especulara sobre una posible ruptura porque la actriz fue vista en una discoteca con una amiga durante su reciente visita a Lima.

"Me parece malo que inventen la mitad de la historia. George Forsyth trabajaba y yo me fui una hora con una amiga a que escuche unas canciones por su cumpleaños. Luego volví a mi casa con él. George es cero machista y eso me encanta, así que seguro me volverán a ver disfrutando con mis amigas y a él con sus amigos, porque ambos tenemos esa libertad y confianza, sino sería imposible mantener una relación tan linda a distancia. Desde ya les digo que no podrán con nosotros, ni con chismes ni especulaciones. El amor y el respeto prevalecen por encima de todas esas cosas”, explicó Terkes.

Para dejar en claro que la boda sigue su curso, la actriz recordada por su paso como conductora en el reality ‘Titanes’, se animó a dar los detalles que ya tiene avanzado.

“Esos días que estuve en Lima sirvieron para ver el catering. La boda será por la tarde, el 15 de setiembre en la iglesia San Pedro. También fui a ver el local de la recepción”, contó Vanessa.

Además, precisó que la canción que bailarán en la boda será ‘Abrázame’ del cantante mexicano Juan Gabriel.

"Esa canción nos descubrió a ambos. La escuchamos la primera vez en su casa cuando salimos de ‘El Dorado’. Nos miramos y entendimos que no debíamos dejar pasar el tiempo para ser felices, como dice la letra de la canción, y aquí estamos, enamorados y listos para darnos el sí”, dijo.