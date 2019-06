Aida Martínez sostiene que George Forsyth es un patán, pero cree que Vanessa Terkes está exagerando

La modelo Aída Martínez fue recientemente involucrada en la denuncia de Vanessa Terkes contra su esposo George Forsyth como una de las mujeres maltratadas por el alcalde de La Victoria.

Al verse incluida, la modelo dejó de lado su viaje para responder en su cuenta de Instagram sobre George Forsyth, su ex pareja: "No encuentro el motivo por el cual Vanessa ha decidido ponerme en su denuncia como una de las mujeres maltratadas por George, pero siempre es bueno aclarar lo que pasó en mi tiempo cuando lo conocí y salí con él", inció Martínez.

Pese a que trató de mantenerse neutral, Aida Martínez señaló que George Forsyth le parece un patán, pero también cree que Vanessa Terkes está exagerando un poco.

"No considero que la vida amorosa tenga que chocar con su carrera como político, yo creo que él es un excelente político pero puede que sea muy malo en el amor. Entonces, no voy a mezclar una cosa con la otra, voy a ser neutral, ni para Vanessa ni para George, sí creo que Vanessa está exagerando un poquito pero sí considero que George, a veces, se pasa de patán porque a mí me pasó, pero no hay que mezclar las cosas", enfatizó.

