¡No gusta de los titulos! Vanessa Terkes aclaró que prefiere no ser catalogada como 'La primera de La Victoria' tras el triunfo electoral de su esposo, George Forsyth, en las Elecciones 2018. Como se sabe, el ex futbolista fue elegido como alcalde de ese distrito.

Así lo dio a conocer la actriz a la periodista Milagros Leiva, a cuyo programa acudió acompañando a su pareja, quien dio a conocer sus planes como nuevo burgomaestre de La Victoria.

"George Forsyth, el alcalde de La Victoria, está hoy acompañado de la primera dama de La Victoria, la señora Vanessa Terkes", fue la presentación que Milagros Leiva hizo en torno a la actriz.

Terkes esperó un momento y corrigió a Leiva. "Eso de primera dama no me gusta tanto. En todo caso la primera trabajadora. Le voy a poner todo el punche del mundo. No estoy para hacer eso (saludar con la mano)", señaló la actriz en ATV.

La esposa de George Forsyth contó que durante la campaña municipal no hizo promesas y manifestó que la población de La Victoria solo espera tener un trabajo que los respalde económicamente.

"Lo he acompañado caminando por toda La Victoria, he conocido mucha gente y no he prometido nada, porque no me gusta prometer... Lo que más han pedido es trabajo. No te piden plata, sino trabajar bien", expresó Vanessa.

Su esposo George Forsyth, por su parte, calificó a Vanessa Terkes como su amuleto de la suerte tras su victoria en la reciente contienda.

