La exmodelo, Vanessa Tello reveló, a través de su cuenta en Instagram, por qué dejó su carrera de modelaje que iba en ascenso. Ella señaló que no fue fácil, pero tenía un gran sueño por cumplir.

“Realmente no fue una decisión tan difícil, siempre amé la carrera de nutrición. Desde muy pequeña, en sexto de primaria ya sabía que quería ser nutricionista. Lo tenía superclaro. Aunque ser modelo me cayó de sorpresa, debo decir que fue en el momento perfecto. Viaje, disfruté mucho y sobre todo me ayudó mucho a relacionarme, a ganar seguridad y metas económicas. Pero mi pasión por la nutrición seguía ahí y cada día crecía más y más!”, explicó Vanessa Tello en su red social.

Vanessa expresó que la nutrición la ayudaría a alcanzar un objetivo más profundo debido a que siempre tuvo hambre de más, de aprender y ayudar a los que lo necesitan.

“Los que me conocen saben que necesito siempre estar haciendo cosas y rodearme de gente que realmente me mueva y despierte cada célula de mi cuerpo, y la verdad, el modelaje no generaba eso en mí... ¿Y saben qué sí lo hacía? La Nutrición”, agregó la nutricionista.

Aclaró que no se arrepiente ni se avergüenza de haber sido modelo debido a que esa carrera se complementaba de forma perfecta con sus estudios de nutrición.

“¿Tenía miedo? claro que sí, como se los dije en mi post anterior, el miedo siempre estará ahí, pero no podemos dejar que tome las decisiones por nosotros. Yo seguí mi sueño”, finalizó.

