La actriz Vanessa Saba nos cuenta sobre el nuevo reto de interpretar a ‘Yovanka’, la dueña de un burdel y cabaret, en la telenovela 'Colorina'.

¿Cómo definirías a tu personaje en la novela Colorina?

-Soy la administradora, la dueña, la mami que heredó el salón Kitty de la fundadora. Es un personaje bien ambiguo porque no se llega a saber si es villana o no. Tiene sus lados cuestionables y también sus lados amables. Ella quiere mucho a las chicas (del burdel), cuida el negocio, el legado de Kitty que fue una persona muy cercana a ella.

¿Has investigado sobre el mundo de la prostitución?

-Sí, un poco preguntando a gente que podría conocer cómo es ese mundo. En cuanto a su comportamiento, es una mujer muy misteriosa, enigmática y no se sabe bien qué está pensando.

El personaje ha sido incluido, ya que no estaba en la versión original de Colorina.

-Sí. Habría alguna administradora supongo, pero probablemente no tendría esta historia en la telenovela antes. Aquí Eduardo Adrianzén (guionista) incluyó el personaje. ‘Colorina’ llega ahí (al salón Kitty) y es ‘Yovanka’ quien le da una familia. Para mi personaje es su hogar y las personas que están ahí son su familia, con quienes vivirá y morirá.

¿Cómo es el vínculo con la protagonista?

-‘Colorina’ llega al lugar y empieza a ser la más pedida. Canta bien, baila bien, es sensual y, como todas son damas de compañía también, ella es la más solicitada. Eso es bueno para el negocio. Siento que ‘Yovanka’ tiene afecto por las chicas que están en el negocio, es una especie de madre.

¿Cómo tomas las críticas que aseguran que la novela hace apología de la prostitución?

-No lo he tomado de ninguna manera. En 'Colorina' no se verá nada ofensivo, está muy bien cuidada. Me parece una tontería (señalarla como apología). Si alguien quiere pensar así, ¿qué se puede hacer? Es una historia sobre gente que está buscando salir adelante, ser feliz... Las chicas que trabajan en ese oficio lo que cuentan es que lo hacen por necesidad. La vida es dura en esta ciudad y todas las reglas son injustas.

La protagonista Magdyel Ugaz dijo que las prostitutas son discriminadas y no tienen amparo de las autoridades. ¿Cuál es tu opinión?

-Así es. Sin embargo, en Holanda hay una zona rosa donde las chicas están supercuidadas. La manera en que hemos tocado el tema es que son mujeres que han llegado ahí por distintas circunstancias y están tratando de salir adelante.

Hace varios años interpretaste a la terrorista Maritza Garrido Lecca en la serie La captura del siglo. ¿Estás de acuerdo con su liberación?

-Su condena ya la cumplió y no hay nada que decir. Ya cumplió lo que tenía que cumplir. Yo no soy la justicia peruana y ellos lo determinaron así.

Hay opiniones divididas con respecto a eso.

-Yo creo que la ley dictó una pena de 25 años que no es poco. Tampoco es poco lo que ella hizo y la justicia lo determinó así. Ha cumplido a cabalidad (sus años en prisión). Lo que leí es un artículo en que se criticaba la reacción de la prensa cuando cubrió la salida de Maritza de prisión. Ella no es un personaje, esto es un tema más serio.

¿Cómo va el proyecto de la segunda parte de la película Margarita?

-Estoy escribiendo el guion con el argentino Alberto Rojas Apel, guionista de la película 'Nadar solo'. La continuación es más sobre los celos y la historia está divertida. Estará el mismo elenco y el rodaje será en verano del próximo año.

¿Se vienen más películas?

-He terminado de grabar la película Locos de amor 2, que se estrenará el próximo año. Yo seguiré en Colorina hasta fin de año, ya que ellos continuarán grabando hasta febrero de 2018. Esta telenovela es más larga que otras, tiene 120 capítulos.

