Vanessa López se encuentra en medio del ojo público luego que su novio Jhonny Silva fuera ‘ampayado’ por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ junto a una mujer desnuda en el balcón de un edificio.

En medio de la polémica, el programa de Magaly Medina descubrió la identidad de la joven protagonista de las comprometedoras imágenes del empresario.

Se trata de Jhoan Mery Bravo. Una mujer de 32 años que reside en San Juan de Lurigancho, distrito donde antes habría vivido el novio de Vanessa López.

La joven trabaja como anfitriona en distintos eventos y en su perfil de Instagram publica fotografías mostrando sus atributos y no deja casi nada a la imaginación.









¿Vanessa López ‘armó’ entrevista de su ex?

La ex de ‘Tomate’ Barraza quedó en evidencia y es que minutos antes que su novio ofreciera una entrevista en el programa de la ‘Urraca’, ella es captada dándole instrucciones de lo que quería escuchar en sus disculpas públicas.

“Estoy dispuesto a luchar por el amor de Vanessa, para que Vanessa regrese conmigo. ¿No lo vas a hacer? Entonces has lo que quieras. (…) Sólo quiero que me hagas sentir un poquito mejor de la mier… que me siento ahorita”, le dijo la modelo a su novio previo al enlace en vivo donde además negó una infidelidad.





