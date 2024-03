Luego de protagonizar una escandalosa pelea con su novio Jhonny Silva tras su ‘ampay’ con una mujer desnuda en el balcón de un edificio, Vanessa López dejó en shock a más de uno al asegurar que está segura que no existió una infidelidad y es que el empresario le mostró las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa.

Aunque se mostró afectada por la difusión de las comprometedoras imágenes, la ex de ‘Tomate’ Barraza arremetió y tildó de sinvergüenza a la joven protagonista del ‘ampay’ por quitarse la ropa frente a su novio y las personas que habrían estado en dicha reunión.

“Yo soy una persona un poco impulsiva a veces y en ese momento yo recién había visto las imágenes y yo algunas veces tengo ataques de ansiedad. Cuando tu estas enamorada obviamente cualquier cosa te va doler”, explicó para ‘Amor y Fuego.

Finalmente, Vanessa López no descartó volver a retomar su relación e incluso hizo un mea culpa por los ataques verbales que le lanzó luego de ver el ‘ampay’.

“No lo sé, te puedo decir ahorita no, pero… no lo sé. Ahorita estoy súper confundida. (…) No lo veo como una infidelidad, ustedes pueden pensar ‘ay si lo quiere defender’, yo en ese momento la tenía clarísima, no iba a regresar con él”, enfatizó.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: