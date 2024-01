Vanessa López, la expareja de Carlos ‘Tomate’ Barraza, celebró el cumpleaños de su hija Emiliana con una fiesta temática de ‘Barbie’, a pesar de la falta de asistencia del padre de la niña. Aunque la madre le extendió una invitación al cantante para que se uniera a la celebración, este brilló por su ausencia.

La celebración tuvo lugar después de la fecha de nacimiento real de la niña, que es el 29 de diciembre. Se optó por organizar la reunión en el primer sábado de enero debido a las festividades de fin de año.

La modelo compartió detalles sobre la planificación de esta fecha especial, mencionando la participación de algunas marcas y los descuentos que le ofrecieron para hacer realidad la celebración.

“Gasté aproximadamente 15 mil soles y me ayudó muchísimo la participación de algunas marcas con descuentos. Hice ropas de baño, toallas personalizadas, mandé a hacer la casa salvavidas y gracias a Zona Producciones logramos que todo saliera lindo”, declaró para Trome.

Vanessa reveló que el líder de ‘Los Barraza’ no respondió a la invitación que le hizo para estar junto a su hija.

“No tenemos comunicación. A pesar de todo, siempre fue invitado a los cumpleaños que le hago a su hija, así no haya participado en nada, pero nunca asiste. Este año le pasé (la invitación) a la abuelita, pero me enteré de que él estaba de luna de miel con la novia, así que igual no iba a ir”, compartió.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

¡Escándalo en el Congreso! Rosselli Amuruz, en el centro de la polémica por su REPENTINO ROMANCE