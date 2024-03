En medio de una situación delicada, Vanessa López, reconocida figura pública, expresó su molestia tras recibir un documento en su domicilio solicitando la reducción de la pensión de alimentos de su hija Emiliana, por parte de Carlos ‘Tomate’ Barraza.

López, consultada sobre este pedido, manifestó su decepción ante la situación, indicando que esta no es la primera vez que Barraza intenta reducir la pensión de alimentos. “Sí, es la tercera vez que intenta hacer la reducción de alimentos. Voy a contestar la demanda a través de mi abogado. El documento llegó recién hace dos días a mi domicilio”, afirmó en Trome.

Además, López señaló que no tiene comunicación directa con Barraza, mencionando que esta falta de comunicación es una decisión del propio Barraza. “Cero. No tengo comunicación con él porque así él lo quiere. Yo no tengo problemas, para mí solo es el padre de mi hija”, explicó.

La actitud de Barraza fue calificada por López como “totalmente miserable”, destacando que la situación es ilógica, ya que la pensión actualmente cubre los gastos de su hija desde que se separaron. “Emiliana tiene ese monto (2 mil 500) desde que nos separamos, es ilógico que no quiera pasarle lo que le corresponde. Al contrario, creo que debería subirle (la pensión) porque no alcanza algunas veces”, expresó.

Asimismo, López hizo referencia al sustento económico que posee gracias a su trabajo, desmintiendo rumores sobre su situación laboral. “Que no tienen el nombre de la orquesta y que no trabaja más en la radio. Pero como Magaly (Medina) mostró en su programa, trabajo gracias a Dios no le falta y con una tocada ya tiene la pensión de mi hija”.





