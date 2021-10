En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina mostró imágenes de la acalorada discusión que protagonizaron ‘Tomate’ Barraza y su exesposa Vanessa López en los pastillos de ATV.

Al encontrarse fuera del set, Vanessa le recordó al cantante que nunca le cerró las puertas de su casa pese a que él le habría sido infiel en más de una ocasión.

“Yo nunca le he cerrado la puerta de mi casa, a pesar de todas las porquerías que él me ha hecho en algún momento”, comenzó diciendo López. “Tú también me has hecho un montón de porquerías... ¿Tú nunca me fuiste infiel?”, respondió Carlos bastante molesto.

Pero no todo quedó ahí, pues López mencionó a algunas de las mujeres con las que el locutor de radio le habría sido infiel durante su matrimonio.

“Le perdonaba y después que seguía, María Grazia, Shirley, Romina, la de Estados Unidos”, comentó.

Al escucharla, ‘Tomate’ le pidió a la madre de hija que no involucre a otras personas en la discusión de ambos. “No te metas en problemas, no nombres a personas porque te vas a meter en problemas, te van a demandar, te van a empapelar, no te metas en problemas, y va a ser peor, no metas a personas que no tiene nada que ver”, enfatiz

“Pero si María Grazia ha dicho que tú le rogabas cuando estabas conmigo, no te acuerdas”, respondió Vanessa, notoriamente alterada. “Con cuántas mujeres te metiste cuando estabas conmigo y después rajabas de todas ellas”, añadió.

