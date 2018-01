Vanessa Jerí te dice qué hacer (y qué no) si tienes una pareja celosa [FOTOS]

No tolera a las personas inseguras y posesivas. Vanessa Jerí compartió una contundente reflexión sobre lo dañino de los celos y dejó a sus seguidores una valiosa lección.



A través de su cuenta de Instagram, la modelo narró a sus seguidores su experiencia compartiendo con una pareja celosa y habló sobre lo importante que es sentirse seguro en una relación.

"Los celos es un sentimiento penoso de inseguridad y de inferioridad. Cuando se hace constante se puede convertir en una emoción de rabia muy intensa llegando a ser violenta bajo presión de los impulsos viscerales", explicó la actriz.

PERU21

Para la recordada 'Huequis' de 'Mil Oficios' no existen celos "normales" y tampoco es válida la frase "si te celo es porque me importas". "¡Es lo más absurdo que he escuchado, si te cela es porque no le importa malograrte el día ya sea de trabajo, de estudio, de ama de casa, etcétera", sostuvo.



La actriz remarcó que los celos crean malestar, mal humor con los demás y te borra la sonrisa, por lo que es importante tratar de evitarlos o controlarlos.



"Si son celosos es importante hablar con la pareja sobre los sentimientos negativos, la única manera es e diálogo, no gritando", escribió.

"Chicos, los celos traen inestabilidad en una relación o amistad.cuando lo mas bello es disfrutar de ese amor lleno de la felicidad (...) Tener paz y tranquilidad no tiene precio", dejó muy claro.