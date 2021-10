Vanessa Cayo publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram en la cual se disculpa por las agresiones en la vía pública a su pareja Adrián Zela, que fueron registrada en vídeo y publicadas por el programa Magaly TV, La firme.

“Quisiera comenzar pidiendo disculpas a mis seguidores por lo televisado el días de ayer. Creo que todos cometemos errores y lo importante está en reconocerlos y trabajar en ellos”, indicó la influencer.

“El escenario transmitido fue el reflejo de no poner límite al pasarse de copas, lo cual generó una discusión agresiva desde mi inconsciente”, continuó.

Asimismo, aseguró que las escenas vistas el día de ayer no volverán a repetirse, pues se encuentra trabajando en ella y y lo mejor para su relación con el futbolista del club Binacional.

“Cada día es una nueva oportunidad para buscar nuestra mejor versión. Lo siento. Gracias”, finalizó.

Foto: Instagram/@vane.cayo

Respecto a la pelea, se dio en la calles de Santiago de Surco, tras salir de una fiesta realizada en un departamento, en horas de la mañana. En el vídeo se puede ver a Vanessa Cayo propinándole golpes al defensa del club Binacional, mientras respondía una llamada.

“Te pido por favor, no me toques, no me involucres en nada”, se le escucha decir al jugador al ser abordado por su pareja.

