‘Válgame’ más que entretenimiento en pantallas, solo mostró varios hechos que generaron indignación de varios usuarios. Lo que empieza mal... ya sabemos cuál es su final. Tiempo de vida: solo cinco meses.

Desde que arrancó el espacio que conducía Janet Barboza, Mónica Cabrejos, Karla Tarazona, ‘Metiche’, Katty Sheen, y el ‘Zorro Zupe’, en reemplazó de ‘Válgame Dios’, los conductores generaron titulares por las fuertes discusiones que protagonizaron en vivo y también por las desatinadas opiniones que daban.

Acá te mostramos un recuento de las escandalosas presentaciones que se vieron en la pantalla chica.

‘ZORRO ZUPE’

Aunque Janet Barboza desestimó que el fin de ‘Válgame’ se dio por algún problema, lo cierto es que las desatinadas declaraciones del último martes de Ricardo Zuñiga, más conocido como el ‘Zorro Zupe’, habría sido la gota que derramó el vaso. El panelista insultó en vivo a Mirella Huamán, la madre de la niña de cuatro años que fue ultrajada y asesinada en Independencia.

'Zorro Zupe’ tildó de “bestia” e “inhumana” a la joven madre cuando conversaba con ella gracias a una conexión telefónica que la producción del programa hizo en Latina.

“¿Quién te ha dicho que no es tu culpa, oye inhumana, te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Despierta, tu hija estaría viva en estos momentos, inhumana. Tu peor castigo va a ser que por tu culpa asesinaron y violentaron a tu hija, bestia”, expresó irresponsablemente Zúñiga.

JANET BARBOZA VS. FABIO AGOSTINI

El 14 de octubre de 2019 fue el estreno del programa ‘Válgame’ y su primer invitado: el español Fabio Agostini. En esa primera ocasión, Janet Barboza y el exchico reality tuvieron un fuerte enfrentamiento. La conductora le increpó por calificar a las mujeres en la intimidad durante ‘El valor de la verdad’.

“Muy malcriado, se ve que es un hombre que no sabe controlarse, pero qué puede esperarse de alguien que sale en televisión a jactarse de sus destrezas amorosas, poniéndole notas a las mujeres con las que ha salido”expresó la ‘Rulitos’.

Hasta le dijo: “Canalla total, yo me reafirmo y se lo he dicho en su cara. Siento que son ídolos de barro y siento que la mujer ha perdido bastante amor propio”.

Agostini, en tanto, no se quedó callado y respondió airadamente a los calificativos. Los otros participantes intentaron poner paños fríos a la situación, pero ninguno de los dos dio su brazo a torcer. “¿Tú por ser mujer me puedes faltar el respeto a mí? ¿Yo te respondo con la misma moneda y me equivoco yo? Estás equivocada”.

JANET BARBOZA VS. MÓNICA CABREJOS

Una guerra de egos se dio en el programa. Janet Barboza encaró a Mónica Cabrejos y calificó de ‘cobardes’ a sus compañeros Karla Tarazona, Kathy Sheen, ‘Zorro Zupe’ y Kurt Villavicencio.

La conductora enfureció al recibir las críticas de sus colegas a través de videos. Ante esta expresión, Cabrejos no se quedó callada y la tildó de ‘insoportable’.

Pero la ‘Rulitos’ prosiguió con sus criticas y esta vez a Mónica. “Tú estabas pasando desapercibida en este programa y no es encontrado otra manera de enfrentarte conmigo para poder destacar. He tenido cinco programas de televisión y sigo aquí".

SEGUNDO ROUND

Barboza y Cabrejos volvieron a protagonizar un tenso enfrentamiento al hablar sobre los personajes de la farándula que tenían pensado lanzarse como candidatos al Congreso. La cajamarquina acusó a la periodista de “menospreciar” y “marginar” a los artistas de ‘Chollywood’ por no haber completado su educación hasta el nivel superior.

Cansada de que siempre le dé la contra, Mónica Cabrejos le exigió a la productora del programa que la callara y hasta amenazó con retirarse del set de ‘Válgame’ si su compañera continuaba cuestionando sus opiniones.

TERCER ROUND

Los conductores de ‘Válgame’ no fueron ajenos a las celebraciones por Halloween y aparecieron en el programa con peculiares disfraces. Una de ellos fue Mónica Cabrejos, quien sorprendió al aparecer disfrazada como su compañera Janet Barboza.

“Yo soy Janet, la odiosa. Gracias cariñitos”, dijo Mónica imitando al ritmo de cumbia. Sin embargo, no fue del agrado de la popular ‘Rulitos’.

“Quisiera empezar este programa pidiendo las disculpas respectivas por el ridículo que están haciendo mis compañeros. Puedo estar 40 o 50 años en televisión, pero prestarme para hacer el ridículo definitivamente no”, dijo Janet a al ingresar al set.

MÓNICA CABREJOS ABANDONA EL SET

Mónica Cabrejos no pudo soportar ser el blanco de críticas por parte de sus propios compañeros del programa ‘Válgame’ y se retiró durante algunos minutos del espacio de espectáculos.

Durante el segmento denominado ‘Catarsis’, los diferentes panelistas comenzaron el juego “yo no soporto” para opinar respecto a las cosas que no les agrada de los otros conductores.

Janet Barboza empezó con los comentarios y aseguró que Mónica Cabrejos cree que es la conductora central del programa e incluso tiene maquilladores que la atenderían exclusivamente a ella.

Al respecto, Cabrejos decidió responder en tono burlón y sentenció: “no soporto que ellos ganen menos que yo”.

