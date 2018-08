'Válgame Dios': ¿Peluchín y Gigi se alistan para participar en 'Esto es guerra'? [VIDEO]

Gigi y Peluchín se vistieron como los participantes de 'Esto es guerra ' para vivir hilarante momento en el programa 'Válgame Dios'. Los conductores del programa de Latina hasta realizaron un concurso del programa de reality juvenil.



La primera en poner la camiseta de los 'retadores' fue Gigi que no pudo ocultar la emoción al vestirse como 'guerrera'. "Me voy a poner la camiseta que me regaló Michelle", indicó la conductora del programa de Latina.

Por su parte, Peluchín agarró la camiseta de los 'guerreros' pero no se la logró poner por la cantidad de ropa que tenía puesta. "No me lo puedo poner porque me tengo que quitar esto, esto y esto", señaló el popular conductor.

Gigi y Peluchín se pusieron a jugar el reto de los vasos en pleno programa en vivo. La conductora resultó ganadora y Rodrigo prefirió pasar al siguiente reportaje del programa.