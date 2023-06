En una reciente sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Valery Revello abordó el tema de su divorcio con el futbolista Sergio Peña y reveló los motivos detrás de su separación.

Ante la pregunta directa sobre su decisión de separarse de Peña, Revello compartió abiertamente que no fue una elección fácil para ninguno de los dos. “ Cuéntanos sobre cómo fue dejar a tu ex esposo, muchas mujeres no podemos” , le preguntaron.

La influencer hizo hincapié en que había una línea que no estaba dispuesta a cruzar: las faltas de respeto en su matrimonio. Fue este factor el que la llevó a tomar la difícil decisión de poner fin a su relación. “Es bastante difícil una separación o divorcio, sobre todo cuando es el papá de tu hija, ¿cierto? Recibo miles de mensajes de mujeres que pasan por lo que yo pasé” , comenzó escribiendo.

La modelo hizo énfasis en la importancia de ser valiente en situaciones difíciles como una separación, especialmente cuando hay hijos involucrados. Revello expresó que, a pesar de luchar y esforzarse por su matrimonio, se cansó de tolerar constantes faltas de respeto.

“No se pueden permitir tantas faltas de respeto porque es el reflejo que le darás a tus hijos, y yo no quiero que mi hija jamás en su vida vea a su mamá permitiendo en un futuro cosas. Quiero lo mejor para ella” , expresó Valery Revello.