Valery Revello y Melissa Paredes han sido comparadas luego de que ambas anunciara el fin de su relación con sus esposos, Sergio Peña y Rodrigo Cuba, respectivamente. Sin embargo, la modelo se mostró incómoda con los comentarios donde la relacionaron con la exmiss Perú.

Pero cansada de las comparaciones, Revello puso un alto e hizo varias precisiones respecto a Paredes. “Ay, por favor, las fanáticas de Melissa Paredes, lárguense de acá. Déjenme de seguir de las redes, de verdad. Si son fanáticas de ella, no me interesa, no la conozco, no me importa su vida, ni me interesa conocerla, déjenme en paz, yo soy otra persona”, indicó la empresaria a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales.

“Yo soy ‘team gato’, por favor, y ‘team Ale Venturo’. Me tienen harta con Melissa, vayan a su Instagram pues (...) ¿Quién ha atacado a otra? O sea, yo jamás la menciono a esa señora, no la odio, no me cae mal, no la conozco”, expresó visiblemente incómoda.

En setiembre del año pasado, Melissa Paredes fue ampayada besándose con Anthony Aranda, quien hoy es su enamorado. Mientras que en enero de este año, Valery Revello fue captada ingresando a un hotel con un joven que no era su esposo. Tras estos acontecimientos, ambas han sido relacionadas.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Conversamos con la actriz Stephanie Cayo y el español Maxi Iglesias protagonistas de la nueva película de #Netflix “Hasta que nos volvamos a encontrar”, que se estrena el próximo 18 de marzo.