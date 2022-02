Valery Revello fue ‘ampayada’ con un tablista por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’. Tras ello, su esposo, el futbolista Sergio Peña se pronunció y aseguró que estaban separados desde hace meses. Mientras que esta mañana, la modelo decidió enviar un comunicado para aclarar su situación y resaltar que intentó “salvar su matrimonio”.

La modelo aseguró que se está “cometiendo una gran injusticia” con ella, tras el ampay del último lunes. Revello hizo referencia a su presencia en el Estadio Nacional, para ver el partido entre Perú vs. Ecuador, y dijo que siempre ha tenido una buena relación con los abuelos de su hija porque “quieran o no, somos familia y siempre lo seremos; yo los quiero mucho y siempre voy a apoyar a mi selección y al papá de mi hija desde mi casa o desde la tribuna”.

Revello indicó que toda su familia y todos sus amigos saben que ella y el seleccionado peruano están pasando “por duros momentos desde hace meses”, pero resaltó que no comentará sobre los motivos que los han llevado a esta situación. “Yo no soy una persona pública, y no tengo por qué decir si estoy separada o no, ni dar detalle si así lo decido”.

“Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo, así no estemos juntos. Me importa cinco pepinos lo que la gente piensa y diga, ustedes no saben todo lo que hice por salvar mi matrimonio, he sido siempre fiel a mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%”, escribió la modelo.

(Instagram de Valery Revello @valeryrevello)

También resaltó que seguirá usando su anillo de casada porque no pretende mantener una nueva relación con otra persona, pero el día que suceda no se esconderá. Aprovechó, además, para hacer referencia al ‘ampay’ de ‘Amor y Fuego’.

“El día viernes fue cumpleaños de mi mejor amigo y todas mis amistades saben perfectamente que no soy una persona que salga a fiestas, jamás salgo, ese día decidí salir y reír, pero nada de lo que están dejando entrever es cierto, todos mis amigos y entorno saben como soy, y eso no se lo tengo que demostrar a nadie, solo a mi hija”, agregó.

Valery Revello dijo que “la historia atrás de esas imágenes es totalmente otra, así mi familia diga que no necesito aclarar, lo haré en algún momento”. Contó que su viaje a Miami estaba planeado hace dos semanas y que no está huyendo.

El jugador de la Selección Peruana salió al frente para pronunciarse sobre el 'ampay' protagonizado por Valery Revello, la madre de su hija, quien aparece en imágenes con un tablista.