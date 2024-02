Valeria Roggero, quien se hizo conocida en Perú no sólo por ser la sobrina de Jefferson Farfán sino también por su relación con Yordy Reyna y Anderson Santamaría, ha preocupado a sus seguidores tras anunciar su abrupta ruptura con el futbolista Dylan Borrero.

Todo indica que la modelo y el pelotero no habrían terminado en buenos términos a sólo ocho meses del nacimiento de su primero hijo, y es que ella misma se encargó de publicar reveladores chats que dejan mal parado al colombiano.

“Por favor no me vinculen más con el padre de mi hijo, he pasado muchas cosas difíciles con un bebé de meses en brazos sola y no es fácil, gracias por su apoyo siempre”, escribió la modelo.

En la misma historia se evidenció una preocupante conversación que sería entre Valeria y Dylan Borrero, la cual demostraría que la sobrina de la ‘Foquita’ habría sufrido violencia.

“Es la última vez que me pegas y me reclamas……”, le dice Valeria. “Está bien, discúlpame”, le responde el padre de su hijo.

En el mismo comunicado, Roggero compartió chat con mujeres que afirman que el futbolista le habría hecho infiel y que las invitaba a Miami, pese a que era un hombre comprometido. Hasta el momento, la joven ha evitado pronunciarse ante cámaras y se desconoce si denunció al padre de su hijo por agresión.





