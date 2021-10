La conductora de ‘América Espectáculos’, Valeria Piazza aseguró que Flavia Laos y Patricio Parodi podrían retomar su relación, luego que la pareja confirmara su alejamiento hace más de dos meses.

Todo se dio, luego de que Flavia Laos confesara que tras llegar de viaje de Estados Unidos se reencontró con las hermanas de Patricio Parodi, con quienes mantiene una muy buena relación. Este hecho le pareció sospechoso a la exMiss Perú.

“Si tú no quiere regresar con tu ex, no llegas de viaje y vas a ver a las hermanas. Creo que ahí puede pasar algo, porque si no quiere saber nada de él, simplemente cortas palitos y chau”, señaló Valeria Piazza.

“Así que más adelante creo tendremos sorpresas con esta relación entre Flavia y Pato. Yo soy vidente, claro que sí vas a ver”, añadió la exMiss Perú, que reemplazó a Rebeca Escribens en la edición de la mañana de América Espectáculos.

Recordemos que en el mes de agosto se inició los rumores sobre el rompimiento entre Flavia Laos y Patricio Parodi, hasta que un mes después el capitán de los guerreros del reality ‘Esto es guerrera’ confirmó la separación.

Valeria Piazza sobre Patricio Parodi y Flavia Laos

