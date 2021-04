La ex “Miss Perú” y conductora de la edición del mediodía de “América Espectáculos”, Valeria Piazza, asegura sentirme más cómoda y segura en la conducción y, por ello, restó importancia a las reiterativas críticas que recibe del maquillador Carlos Cacho, quien no pierde oportunidad para señalar sus errores.

“Sí sé cómo es Carlos Cacho, creo que es parte de su trabajo, no sé si ahorita él está en algún programa de televisión, creo que no, pero no tengo nada que responderle, no creo en las personas que tratan de apagar la luz de los demás, yo creo que siempre lo mejor es estar enfocada”, enfatizó la modelo y comunicadora.

“No lo tomo mal porque sé que estoy aprendiendo, recién llevo dos años en la televisión y me queda un camino largo por recorrer y de esos errores yo aprendo y sigo para adelante, por eso no lo tomo mal pero no leo tampoco lo que dice mí”, precisó la compañera de conducción de la periodista Alvina Ruiz.

“Por tener un error en vivo o porque te olvidas un nombre, no quiere decir que no seas una persona preparada, a cualquiera le puede pasar. Estudié 6 años y soy comunicadora, y así como aprendí con el tiempo a trabajar en una oficina, también siento que estoy aprendiendo con el tiempo a estar mejor en la televisión”, añadió.

PADECE DEL SÍNDROME DE BEHCET

De otro lado y a más de un año de dejar el tratamiento para controlar el síndrome de Behcet que padece, asegura sentirse mejor que nunca. Por ello, sostiene que se animó a contar si historia, para que el público vea que una persona con una enfermedad autoinmune puede estar bien si se lo propone y sigue un tratamiento adecuado con constantes chequeos médicos.

“En mi caso, no ha habido mucho cambio, pero sí dejé de comer algunas cosas en su momento, evito el alcohol y fumar, y todas esas cosas que hacen daño, pero creo que todo también está en la mente: sentir que puedes con una enfermedad es la mejor medicina”, indicó la comunicadora quien participó en las celebraciones del “Día de la tierra”, el pasado 22 de abril.

De acuerdo con el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el primer Día de la Tierra tuvo lugar en 1970, como protesta por la crisis ambiental que sufría el mundo, siendo una responsabilidad colectiva. Esta fecha sirve para crear conciencia sobre los problemas de superpoblación, contaminación, conservación de la biodiversidad, y otras preocupaciones ambientales.

DEBUT ACTORAL

De otro lado, se refirió a su próximo debut actoral, pues está contenta con el inicio de las grabaciones de la comedia “Sugar en aprietos”, para lo cual se preparó durante un año en intensos talleres de actuación, y así cumplir otra de su metas en su ya promisoria carrera televisiva.

“Voy a estar actuando con ‘Ale’ Fuller, Ivonne Fraysinett, Maju Mantila -que también empezó hace unos años en la actuación-, está también Kukuli Morante, Andrea Luna; de hecho es un elenco muy bonito. A mí me encantaría que las salas del cine ya estén habilitadas para cuando toque el estreno”, adelantó.

“Toda la pandemia estuve en clases de actuación con Kukuli y ahora estoy con una coach que me está enseñando a entrar en personaje y estamos aprendiendo los guiones y todo. Aún no sabemos cuándo será el estreno esperamos que se para fin de año”, concluyó.

