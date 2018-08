Valeria Piazza reveló que pudo quedar ciega debido a su enfermedad autoinmune

Tras siete meses de ser diagnosticada con una rara enfermedad autoinmune, la ex Miss Perú, Valeria Piazza recordó los temores que le invadieron al enterarse de los riesgos que conllevaba padecer esta enfermedad.

En una entrevista para el programa Reporte Semanal, ex reina de belleza confesó que incluso: “pensé en el fin de mi vida”.

"Mi enfermedad ataca a las mucosas y ataca a la mácula, que es una parte del ojo. Entonces puede causar ceguera definitiva. No me he despedido de nadie. Simplemente al día siguiente estaba en la clínica. Todas las personas importantes de tu vida se vienen a tu mente en ese momento", contó la Valeria Piazza.

"Es una enfermedad rara que no tiene mucha gente y acá no hay muchos casos. Es mejor tener la mente sana y no estar leyendo cosas ", dijo la modelo, quien añadió que bajó cerca de 10 kilos en su proceso de recuperación.

Valeria Piazza hoy está recuperada aunque no quiso revelar qué enfermedad padece, sí dejó un mensaje de aliento a las mujeres que pasan por un duro momento en su vida.

“Yo le quiero decir a todas las mujeres que tengan fe en lo que piensan y tengan una mente positiva, pero que nunca dejen de perseguir sus sueños", señaló.