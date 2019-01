Valeria Piazza debutó como conductora de 'América espectáculos'

La ex reina de belleza Valeria Piazza sorprendió a su seguidores al debutar el último miércoles en la conducción del bloque de espectáculos de América Noticias de la Edición Central en reemplazo de Natalie Vértiz, quien habría firmado por Latina.

La joven modelo, quien fue recibida por sus compañeros Mávila Huertas y Óscar del Portal, aseguró sentirse muy contenta por este nuevo reto en su carrera profesional.



"Me siento como si hubiera sido el primer día en el colegio. Ahora a dar lo mejor de mi en esta nueva casa que me recibe con los brazos abiertos", comentó la ex Miss Perú.

Valeria Piazza es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima. Ella formó una ONG que busca ayudar a los niños más necesitados de nuestro país. El año pasado tuvo que alejarse de las pantallas tras contraer una enfermedad.

"El 2018 tuve que postergar muchas cosas por una enfermedad. Este 2019 será de grandes sorpresas. Sigo trabajando con mi ONG y espero casarme con mi novio Piere Cateriano", agregó.

