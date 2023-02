El clásico del fútbol peruano se jugó el domingo 19 de febrero y aunque fue un duro golpe para Universitario de Deportes que perdió frente a Alianza Lima, quien sí la pasó bien parece ser el jugador crema Yuriel Celi, quien celebró su cumpleaños 21 ese mismo día.

Según el programa “Magaly TV, la firme”, el futbolista Yuriel Celi, flamante contratación de Universitario para este 2023, celebró su cumpleaños en una discoteca cerca de la avenida Colonial en el Callao.

Las imágenes del programa de Magaly Medina muestran varios autos llegar hasta el lugar donde descienden varias mujeres, incluida la bailarina Angye Zapata.

Cabe mencionar, que Celi no fue incluido en la lista de convocados de Carlos Compagnucci para el clásico, por lo que no concentró con sus compañeros y no tenía opción de jugar ese día.

Yuriel Celi fue sorprendido celebrando su cumpleaños el mismo día del clásico. Video: ATV

De los tres partidos que jugó Universitario, el joven mediocampista solo participó en uno, jugando poco más de 8 minutos en la derrota de los cremas ante Unión Comercio en Tarapoto.





