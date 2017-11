Karen Schwarz y Ezio Oliva se han convertido en una de las parejas más queridas de la farándula local, y es que el amor que se profesan el uno por el otro salta a la vista cada vez que aparecen en público.



Esta vez, la conductora y el músico se lucen en una piscina, abrazados y muy felices precisamente en el cumpleaños del cantante. Fue la propia Karen Schwarz quien colgó la fotografía y acompañó de un enternecedor mensaje de amor.

Todos vivimos soñando encontrar al amor de nuestra vida, pero lo que yo he descubierto es que el amor de nuestra vida no se encuentra, se construye. Feliz cumple adelantado @eziooliva ,prontito te vas de viaje a seguir construyendo tus sueños. Una publicación compartida de Karen Schwarz (@karenschwarzespinoza) el 12 de Nov de 2017 a la(s) 1:29 PST

"Todos vivimos soñando encontrar al amor de nuestra vida, pero lo que yo he descubierto es que el amor de nuestra vida no se encuentra, se construye. Feliz cumple adelantado @eziooliva, prontito te vas de viaje a seguir construyendo tus sueños", escribió la ex reina de belleza.

Así la pareja se tomó un breve descanso no solo de sus labores diarias, sino del papel más importante de sus vidas: el de padres de la pequeña Antonia, quien nació en abril de este año.



Peruanos de alma y de corazón @eziooliva #Antonia #TeAmoPerú 🇵🇪 Una publicación compartida de Karen Schwarz (@karenschwarzespinoza) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 4:15 PST