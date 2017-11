Con el pasar de los días, más estrellas del mundo de Hollywood se suman a contar su verdad sobre los escalofriantes casos de abuso y acoso sexual en esta industria. Ahora fue el turno de la reconocida actriz de películas como 'Kill Bill' y 'Tiempos Violentos', Uma Thurman .

"No tengo nada para decirte, porque no soy una niña y he aprendido que cuando hablo estando enojada, generalmente me arrepiento de lo que digo", manifestó Uma cuando le consultaron sobre las sonadas noticias que involucran a Harvey Weinstein y Kevin Spacey de abusar y acosar sexualmente a mujeres y menores de edad.

Precisamente, Weinstein trabajó de cerca con la actriz al ser productor de 'Kill Bill' y 'Tiempos Violentos'. "Estoy esperando a sentirme menos enojada. Cuando esté lista, hablaré", añadió Thurman.

El cineasta Quentin Tarantino, director de las películas de Thurman, se refirió al caso hace unas semanas: "Sabía lo suficiente como para hacer más de lo que hice".