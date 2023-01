Por Diego Daza

La espera y la paciencia valieron la pena. Perú tendrá su propio Ultra Music Festival , lo cual era un objetivo de todos los peruanos a quienes les gusta la música electrónica y que, año a año, soñaban con este evento por el gran espectáculo que ofrece y por la calidad de artistas que presenta.

Tal y como se anunció mediante las redes oficiales de Ultra World Wide, ULTRA PERÚ 2023 se realizará el próximo 22 de abril en el estadio San Marcos con una duración de más de 12 horas continuas y con tres escenarios en simultáneo: Ultra Mainstage, Resistance y Ultra Worldwide.

Esto no hubiera sido posible si, desde el año 2015, los fanáticos no hubieran apoyado las 5 ediciones del Road To Ultra, logrando un lleno total. Sin embargo, esta no es la única razón por la cual Perú ahora es una plaza oficial del Ultra Music Festival. Aquí hay más.

Jóvenes peruanos tienden a escuchar más música electrónica

Si bien es cierto, la música electrónica en Perú no tiene tanta influencia como sucede en Norteamérica o, sin ir tan lejos, en Brasil, Chile o Argentina, este género músical ha venido ganando terreno en nuestro país en los últimos años.

Ya sea por las redes sociales, la globalización o, simplemente, por simple exploración musical, el EDM, el electrohouse y el electropop, vienen a ser los géneros electrónicos preferidos en Perú por ser los más comerciales. Entonces, ¿por qué no apostar por festivales que reúnan a DJ de estas vertientes? Ultra lo hizo y ganó.





Perú, más que conciertos, necesita festivales de música

Un concierto no es igual a un festival. Mientras que el primero solo se presenta un artista principal, el otro ofrece varios y brinda una experiencia 360. No solo musical. Y es quizá, este, el mayor reto que tienen los empresarios dedicados a la música en Perú.

Vastion, productora de eventos sociales, está detrás de las cinco ediciones del Road to Ultra y del debut de Ultra Perú para 2023. Además, ofreció otros festivales de música electrónica en los cuales se notaba que había un interés para que existieran más fiestas de este tipo.

Estas iniciativas pueden ser el punto de partida para de repente, en nuestro país, tener próximamente festivales que congreguen a muchos más artistas de más géneros musicales. ¿Lollapalooza quizá? Quién sabe.





Público peruano respondió bien a los Road To Ultra

Desde que inició esta aventura llamada Ultra, el público peruano siempre ha agotado las entradas por la necesidad que tiene de festivales de música electrónica.

El Road To Ultra del año 2022 y su larga cola para ingresar fue un recuerdo calcado de la primera edición del 2015 cuando la explanada de la Costa Verde se atiborró de fans que esperaban que las puertas se abran. Siempre el aforo ha oscilado entre las 15,000 y 20,000 personas.

Si estos números se lograron solamente con la fase previa del Ultra Music Festival, ¿se imaginan lo que será con el evento original en sí? Ya era hora de demostrarles al mundo que nos merecíamos este tipo de eventos.





Hemos tenido a los mejores DJ en el Road to Ultra:

¿Quién iba a pensar que a Perú aterrizaron artistas de la talla de Paul Van Dyk, Dash Berlin y Afrojack en la primera edición del Road To Ultra? Estos tres solo fueron un augurio de lo que nos depararía los años siguientes. En 2016 vino por primera vez Martin Garrix junto con Deorro y Carnage.

Luego, 2017 fue un año especial porque fue considerado uno de los mejores lineup que nos ofreció Road To Ultra: ¿Alesso, Nicky Romero y Afrojack en un mismo escenario? Una locura. El cartel para 2018 estuvo encabezado por uno de los integrantes del trío dorado Swedish House Mafia y por el dúo Galantis.

¿Y Resistance? También hemos tenido a los más representativos íconos y leyendas del lado underground de la música electrónica. El rey Carl Cox en el 2016, junto con Nicole Moudaber y Matador, encantó a los fans del techno y del tech house.

Para las demás ediciones hemos gozado del talento de The Martinez Brothers, Sasha, John Digweed, Joseph Capriati, Stefano Noferini, Adam Beyer, Charlotte de Witte y Green Velvet, solo por mencionar a algunos.

Todo hace indicar que el lineup de este ULTRA PERÚ 2023 será una maravilla porque contamos con los mejores antecedentes y la perfecta locación para que este festival sea uno de los más grandes que ha tenido nuestro país en música electrónica.





