Luego de la revelación de Nicola Porcella sobre su sexualidad, varias figuras del espectáculo se han pronunciado brindándole su apoyo. Uno de estos personajes ha sido la conocida Uchulú y durante un EN VIVO con América Hoy tuvo unas cálidas palabras para el exchico reality, quien confesó ser pansexual.

Además, compartió lo que ella considera que es ser pansexual: “Va más allá de enamorarse de un género o de cómo se ve físicamente, la pansexualidad es muy amplia, de cuando te puedes enamorar de la personalidad de la persona, de un trato bien bonito. Se puede enamorar de una transexual, una lesbiana, no tiene un género definido”.

Por ello, la actriz cómica se mostró a favor de que la expareja de Angie Arizaga expresara su preferencia sin temor a las críticas:

“Me sorprendió bastante porque en Perú no hablaba de este asunto, me pareció muy lindo que se pueda abrir en un programa que tiene más (audiencia). Soltó una mochila, que quizás estuvo cargando por mucho tiempo por querer encajar en la sociedad. Ahora está más tranquilo. Me parece muy lindo (que Nicola y Wendy Guevara tengan) una relación abierta. Ojalá que no sea ‘armani’ ni marketing”, dijo sobre el participante de ‘La Casa de los Famosos’.

