La periodista Juliana Oxenford fue objeto de críticas y cuestionamientos en Twitter por su entrevista al representante del colectivo ‘Con mis hijos no te metas’ Christian Rosas, quien pidió la reapertura de las iglesias, pese al peligro del contagio del coronavirus entre la población. Al respecto, la conductora de al Estilo Juliana manifestó que ‘los periodistas no pueden entrevistar solo a quienes coinciden con sus ideas’.

Juliana Oxenford entrevistó al vocero de ‘Con mis hijos no te metas’ a raíz de la intervención de un grupo de personas en Chosica, que se reunió sin respetar las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus.

“Hola, Juliana. A quien entrevistas está del lado de la muerte: Christian Rosas pretende ser amigo de la libertad. Es su enemigo, va contra básicos derechos constitucionales. Como el falso científico Cuyumbamba, quiere atención mediática y dinero, sin esfuerzo. Tu rol es cuidar”, tuiteó la usuaria Katya Adaui.

“Juliana perdóname pero hay sectas a las que no se les puede dar ni una milésima de centímetro, menos en un país como este, donde demostrado está que es fácil lavar cerebros, es prácticamente hacerles campaña”, escribió la reconocida actriz Tatiana Astengo.

“Es darle tribuna a quien no lo merece. Si quieres entrevistar a alguien de estas Iglesias evangélicas, entrevista a los que no tengan ningún cuestionamiento, porque se sigue a la iglesia y no a ese sujeto. No te confundas”, fue el comentario de Mariela Roxana.

JULIANA OXENFORD SE DEFENDIÓ DE CRÍTICAS

Ante los cuestionamientos a la entrevista a Christian Rosas, Juliana Oxenford también dio su punto de vista: “Guste o no representa a mucha gente que lo sigue. Los periodistas no podemos entrevistar solo a quienes nos gustan o coinciden con nuestras ideas. Sería genial para mi, pero no es lo correcto”

En esta entrevista de Juliana Oxenford, Rosas expuso sus argumentos sobre la libertad que tienen las personas para poder retornar a las iglesias y cuestionó que hasta ahora el gobierno no haya incluido a las iglesias en ninguna de las ‘fases’ para retomar sus actividades.

Juliana perdóname pero hay sectas a las que no se les puede dar ni una milésima de centímetro, menos en un país como este, donde demostrado está que es fácil lavar cerebros, es prácticamente hacerles campaña. — Tatiana Astengo (@TatianaAstengoB) July 30, 2020





Hay algunos a los que no debe dárseles tribuna. Por ejemplo a aquellos que propalan odio como este Sr. La misoginia, está en la base de los crímenes de odio contra las mujeres. — Gisella Orjeda (@gorjeda) July 30, 2020





No se trata de eso. El buen periodismo no es darle el microfono a cualquier baboso para que se despache diciendo disparates. — Larissa Campo (@glitterroads) July 30, 2020

Entrevistar a este personajillo es como entrevistar al líder de una secta o la jefe de una banda criminal, o aun fascista...entonces entrevista a los narcos que hay muchos en este país...Por esta razón y otras lo medios y periodistas de Tv han perdido toda credibilidad — Rodolfo Carbajal (@OPESI) July 30, 2020

Aguanta, una cosa es opinar y tener ideas opuestas, pero este sujeto está atentando con la salud pública y eso no se puede permitir. Para tal caso busca un chamán o agorero y entrevistalo y claro es su opinión y se respeta. No pues Juliana, que pasa con los comunicadores. — Luis Enrique (@salazarluis15) July 30, 2020

