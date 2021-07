Yuleika Vásquez, expareja y madre de los dos hijos mayores de John Kelvin, ofreció unas breves declaraciones al programa “América Hoy” en las que manifestó que le brinda su apoyo al cantante “porque es el padre de sus hijos” y aseguró que él nunca la golpeó.

“De verdad que esta situación es demasiado dolorosa para nosotros, y me incluyo porque son mis hijos los que sufren también...¿Se ponen a pensar en mis hijos? Ellos tienen 12 y 15 años, ellos sufren lloran y soy yo quien tiene que darle la fortaleza para que puedan estar tranquilos y lidiar con la situación en la que se encuentra su padre ahorita”, dijo inicialmente.

Asimismo, sobre los escándalos que protagonizó con el cumbiambero -en 2008 tras acusarlo de serle infiel con Dalia Durán, y en 2012 cuando lo denunció ante la Fiscalía por presuntamente llevarse a sus dos menores hijos a la fuerza- indicó que “se dieron lamentablemente en su momento y también se nos fue de las manos la situación”.

Sobre las denucias por agresión y violación sexual que interpuso Durán contra Kelvin, Vasquez señaló: “Yo no he pasado por lo mismo porque a mi nunca me agredió ni con la punta del dedo. Yo nunca sufrí agresiones físicas y eso es lo que muchas personas están intentando hacer ver. Yo nunca recibí ningún golpe del padre de mi hijos. La situación que ella está pasando el día de hoy, no es ni la más mínima igual a la mía”.

Al ser consultada sobre si piensa que John Kelvin es culpable expresó: “No pongo las manos al fuego por nadie. Ellos han sido matrimonio y solo ellos saben las cosas que han opasado en ese hogar y en esa relación, no le creo a uno ni le creo al aotro o le creo a uno y le creo al otro”.

Yuleika Vásquez también se pronunció sobre la audiencia que definirá este viernes la suerte de John Kelvin, quien podría ir preso por 9 meses de manera preventiva mientras se realizan las investigaciones por los delitos que se le acusan: “Que sea lo que Dios quiera. Lamentablemente esta situación se ha ido de las manoa y ya se sabrá (si va o no a la cárcel). Dios quiera que todo sea favorable para todos y sobre todo por el bien de los niños”.

Asimismo, precisó que “John (Kelvin) siempre va a tener el apoyo de mis hijos porque el amor de un hijo a su padre es infinito y así haya cometido errores que haya cometido, un hijo tiene que estar con su papá y su mamá en los peores momentos y ellos van a estar con su papá porque esa es la educación que yo les doy”

Finalmente, Yuleika Vásquez manifestó su apoyo a John Kelvin. “Por supuesto que sí (lo apoyo). Una cosa es apoyar y otra apañar. Yo jamás voy a apañar nada ni de él ni de nadie, pero el apoyo mío por supuesto que sí (lo tiene) porque es papá de mis hijos y si el papá está mal mis hijos están mal, y si mis hijos están mal yo como madre cómo crees que voy a estar”, sentenció y no quiso referirse a Dalia Durán: “Yo de ella no voy a hablar. No tengo problemas con ella, pero no voy a hablar”

