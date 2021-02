En la última gala de “Yo Soy: Grandes Batallas”, los imitadores de Mon Laferte (Oriana Montero) y Sandro (Tony Cam) ofrecieron lo mejor de sí en el escenario, pero no lograron hacer que el jurado elija a uno de ellos, por lo que su batalla terminó en empate.

Mientras la imitadora de Mon Laferte hizo gala de su talento con “Flor de amapola”, el imitador de Sandro interpretó “Como lo hice yo”. Ambos obtuvieron elogios del jurado y dos votos cada uno.

“‘Sandro’ me impresionaste. Yo considero que estuviste un poquito exagerado en el personaje, pero hablando con mis compañeros había referencia que sí es así. Muy buena con la voz. Mon, muy bien con la voz, reggae y rap, pero te tengo que decir que noté una desafinación muy clara en la modulación”, dijo Tony Succar antes de votar por el imitador de Sandro.

“Mi ganador no creo que hizo su mejor presentación y puede hacerlo mejor, pero mi perdedor tiene mejores canciones, entre ellas, como puede ser, ‘Rosa’ tal vez. Me sigo quedando con mi Mon, no hay conspiración, no hay rollo”, añadió Maury Stern antes de votar por Oriana Montero.

Cabe señalar que tanto Oriana Montero como Tony Cam son campeones de temporada de “Yo Soy”. La imitadora de Mon Laferte venció a ‘Emanuel’ (Harold Gamarra) en 2017, mientras que ‘Sandro’ se coronó en 2016.

Hasta el momento, la silla de consagrados está ocupada por Myriam Hernández, José José y Bad Bunny. Aún se espera el desempate entre Juan Luis Guerra y Makuko, y Mon Laferte y Sandro.

